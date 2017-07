Inverno em Campos do Jordão terá Arena com Cinema, Esporte e Música

A Temporada de Inverno 2017 em Campos do Jordão contará com muito entretenimento para o público.

Entre os dias 13 e 30 de julho a cidade recebe o projeto Arena, que vai realizar uma divertida programação para todas as idades.

A Arena será realizada no Campo de Futebol do Espaço de Eventos André Franco Montoro, no bairro do Abernéssia, ocupando uma área de 5.000 m².

Sua estrutura contará com uma sala de cinema com cobertura cristal, onde a plateia poderá avistar o céu. O espaço ainda contará com aquecedores e capacidade para 400 pessoas. Quem ainda sentir frio poderá comprar mantas de microfibra por R$ 20,00 no local.

No cinema serão exibidos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro e internacional.

Entre outras atrações da Arena estão aulas de zumba e de dança de salão. Para animar o público, o DJ Paul discotecará diariamente a partir das 16 horas com um mix de músicas para todas as faixas etárias. E nos finais de semana à partir das 22h o som fica por conta do DJ Matt Sander.

Diversos artistas também irão se apresentar na área de cinema. Nos dias 15, 22 e 29 de julho às 18h acontece o espetáculo “A Música do Cinema segundo a Cia Filarmônica”. Às 22h00 “Beatles segundo a Cia Filarmônica” sobem ao palco.

No dia 22 de julho às 22h terá stand up com Diogo Portugal e pra encerrar, após a Night Run, dia 29 de julho acontece o Baile do Simonal com Wilson Simoninha e Max de Castro pra botar a galera pra dançar.

Ingressos para assistir as exibições e shows podem ser adquiridos com antecedência através do site www.aloingressos.com.br. Ou nos pontos de vendas e na bilheteria da Arena à partir de 13 de julho.

Já a área de recreação será de livre acesso, mediante lotação de público. A organização também solicita a contribuição de 1 kg de alimento não perecível ou 01 agasalho para quem participar do evento para encaminhar o arrecadado às instituições filantrópicas da cidade.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Base3 de Economia Criativa e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Turismo e de Esporte da cidade.

Corrida Circuito Night Run

No sábado, dia 29 de julho, o projeto promoverá a oitava edição do Circuito Night Run, uma corrida noturna, de 2,5 Km, 5 km e 10 km, com largada prevista para às 19:30 horas no Centro de Eventos André Franco Montoro.

Os interessados em participar da prova de rua podem se inscrever no site do projeto Arena.

Preço do cinema: Inteira R$ 50,00, meia entrada R$ 25,00

Preços populares Cinema: 1º Lote de 100 ingressos de cada sessão – R$ 30,00 (1/2 entrada será aplicada ao preço da inteira não promocional)

Horário de funcionamento: de segunda à quinta-feira das 16h00 às 22h00, sexta e sábado das 14h às 1h e domingo das 14h00 às 20h00.

O espaço será acessível aos portadores de necessidades especiais.

Programe-se

13 de Julho (quinta-feira)

16h00 às 21h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – A Bela e a Fera

18h00 – Batman X Superman (2h33)

18h00 às 22h00 – Entrega KIT Dog & Run

19h00- aula de zumba

20h00 – Jackie (1h40)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – Fechamento

14 de Julho (sexta-feira)

16h00 às 21h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 –Peter Pan (1h51)

18h00 às 22h00 – Entrega KIT Dog & Arts

18h00 – Lion – Uma Jornada para Casa (1h58)

19h00- aula de zumba

20h00 – Norman – Confie em Mim (1h57)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – Mad Max – A Estrada da Fúria (2h00)

00h00 – fechamento

15 de Julho (sábado)

14h00 às 00h00 – arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 22h00 – DJ Paul

14h00 – Um Hotel bom pra Cachorro (1h40)

16h00 – Rock Dog – No faro do sucesso (1h20)

18h00 – A Música do Cinema segundo a Cia Filarmônica

19h00 – aula de zumba

20h00 – A Cabana (2h13)

21h00- aula de dança de salão

22h30 – ReBeatles

00h00 – fechamento

16 de Julho (domingo)

14h00 às 20h00- arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 20h00- DJ Paul

14h00 – Frozen – Uma Aventura Congelante

16h00 – Minha Vida de Abobrinha (1h06)

17h00- aula de zumba

18h00 – Minha Mãe é uma Peça 2 (1h36)

29h00- aula de dança de salão

20h00 – fechamento

17 de Julho (segunda-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Power Rangers (2h04)

19h00- aula de zumba

18h00 – Animais Fantásticos e Onde Habitam (2h13)

20h00 – Velozes e Furiosos 8 (2h16)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

18 de Julho (terça-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Um Senhor Estagiário (2h01)

19h00- aula de zumba

18h00 – Esquadrão Suicida (2h03)

20h00 – O Contador (2h10)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

19 de Julho (quarta-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Como eu era antes de você (1h50)

18h00 – Beleza Oculta (1h37)

19h00- aula de zumba

20h00 – A Garota Dinamarquesa (1h59)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

20 de Julho (quinta-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – A Bailarina

19h00- aula de zumba

18h00 – Um Limite Entre Nós (2h19)

20h00 – Capitão Fantástico (1h58)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

21 de Julho (sexta-feira)

16h00 às 21h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Capital América – a Guerra Civil (2h28)

19h00- aula de zumba

18h00 – Quatro Vidas de um Cachorro (1h41)

20h00 – Um Homem de Família (1h42)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – Amor.com (1h32)

00h00 – fechamento

22 de Julho (sábado)

14h00 às 00h00- arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 00h00- DJ

14h00 – Mogli – O Menino Lobo (1h46)

16h00 – Peter Pan (1h51)

19h00- aula de zumba

18h00 – A Música do Cinema – Segundo a Cia Filarmônica

20h00 – Selma – Uma Luta pela Igualdade – (2h08)

21h00- aula de dança de salão

22h30 – Diogo Portugal (Stand Up)

00h00 – fechamento

23 de Julho (domingo)

14h00 às 20h00- arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 20h00- DJ Paul

14h00 – Snoopy e Charlie Brown – Peanuts, O Filme (1h28)

16h00 – A Bela e a Fera (2h09)

17h00- aula de zumba

18h00 – Elis (1h55)

29h00- aula de dança de salão

20h00 – fechamento

24 de Julho (segunda-feira)

16h00 às 21h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Minions (1h31)

18h00 – Esquadrão Suicida (2h03)

18h00 às 22h00 – Entrega KIT Dog & Arts

19h00- aula de zumba

20h00 – Um Estado de Liberdade (2h19)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – Fechamento

25 de Julho (terça-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – A Menina que Roubava Livros

19h00- aula de zumba

18h00 – Power Rangers

20h00 – T2 Transpotting (1h57)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

26 de Julho (quarta-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Sing – Quem Canta os Males Espanta (1h48)

18h00 – Estrelas Além do tempo (2h06)

19h00- aula de zumba

20h00 – Deadpool (1h48)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

27 de Julho (quinta-feira)

16h00 às 22h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – Smurfs e a Vila Perdida (1h30)

18h00 – Paterson (1h58)

18h00 às 22h00 – Entrega do KIT da Corrida

19h00- aula de zumba

20h00 – Logan (2h17)

21h00- aula de dança de salão

22h00 – fechamento

28 de Julho (sexta-feira)

16h00 às 21h00- arena (música, estação de games, bares)

16h00 às 22h00- DJ Paul

16h00 – O Poderoso Chefinho (1h38)

18h00 – Moonlight – Sob a Luz do Luar (1h51)

18h00 às 22h00 – Entrega do KIT da Corrida

19h00- aula de zumba

20h00 – 100 Metros (Produção Espanhola) ou

21h00- aula de dança de salão

22h00 – Até o Último Homem (2h20)

00h00 – fechamento

29 de Julho (sábado)

14h00 às 00h00- arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 00h00- DJ

14h00 às 16h00 – Entrega do KIT da Corrida

14h00 – Moana – Um Mar de Aventuras (1h47)

16h00 – O Rei Leão (1h29)

17h00- aula de zumba

18h00 – A Música do Cinema segundo a Cia Filarmônica

18h00 – Preparação Night Run

18h00 – 19h30 – Largada Circuito Night Run

20h30 – Premiação Corrida

20h00 – La La Land – Cantando Estações (2h08)

21h00- aula de dança de salão

22h30 – O Baile do Simonal

30 de Julho (domingo)

14h00 às 20h00- arena (música, estação de games, bares)

14h00 às 20h00- DJ Paul

14h00 – Cegonhas – A História que não te Contaram (1h40)

16h00 – Zootopia – Essa Cidade é o Bicho (1h48)

17h00- aula de zumba

18h00 – Passageiros (1h57)

29h00- aula de dança de salão

20h00 – fechamento