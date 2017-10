Campos do jordão recebe o O Tour de France

Campos do Jordão receberá em 2018 L’Étape Brasil by Le Tour de France maior evento de ciclismo amador da América Latina.

O evento coloca Campos do Jordão em um novo patamar, como destino de esporte ao Ar livre!

O evento acontecerá de 28 a 30 de setembro do ano que vem e pretende reunir em Campos do Jordão milhares de ciclistas que competirão na Serra da Mantiqueira, uma das paisagens mais belas do Brasil.

”Não tenho dúvidas que este evento coloca Campos do Jordão num novo patamar no esporte ao ar livre, especialmente no ciclismo. Vamos agora , buscar a“Meca” do Ciclismo Nacional” disse Gloria Alvares, Secretária de Turismo de Campos do

″O L’Étape Brasil foi realizado pela primeira vez em 2015, se tornando rapidamente o maior evento de ciclismo amador da América Latina.

O cenário brasileiro, com números importantes referentes à mobilidade urbana e aderência massiva ao ciclismo nos últimos anos, logo credenciou o país como uma das potenciais sedes de um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo.

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho. O percurso é composto por 20 etapas de trajetos diferentes, que passam pela França e por países vizinhos.

Por toda a sua grandiosidade, o Tour de France tornou-se um objeto de desejo de muitos atletas e espectadores. A cada ano a competição leva mais de 12 milhões de pessoas às ruas para torcer e animar os atletas ao longo das estradas.