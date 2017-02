Carnaval em Campos do Jordão terá Marchinhas, Bonecos Gigantes, Turma da Mônica e Cia Filarmônica

O Carnaval 2017 em Campos do Jordão contará com programação variada. Nos dias 25,26 e 28 haverá a apresentação de marchinhas do grupo Sambanense e Desfile de Bonecos Gigantes.

No Centro de Eventos André Franco Montoro, na Abernéssia, o Fundo Social de Solidariedade promove a quinta edição do Carnaval da Turma da Mônica, no sábado dia 25, a partir das 14horas.

O Museu Felicia Leiner também oferecerá uma programação especial e no auditório Cláudio Santoro, o Carnaval Cultural apresenta dois musicais interpretados pela Cia Filarmônica, animando o público que estiver em Campos neste Carnaval.

Os hotéis já estão com 80% de ocupação, em média. A expectativa é que a cidade receba cerca de 200 mil visitantes.

Como já aconteceu no ano passado, não haverá dinheiro público na programação, que será custeado pela iniciativa privada. A parceria da Prefeitura será apenas institucional e de apoio a comemoração.

Veja a Programação:

Carnaval da Turma da Mônica

Dia 25 de Fevereiro

Das 14h às 18h no Centro de Eventos André Franco Montoro, na Abernéssia. Gratuito

Carnaval de Marchinhas

Dias 25,26 e 27

Das 16h às 20hs na Praça e Ruas do Capivari. Gratuito.

Família Vai ao Museu

De 25 a 28 no Museu Felícia Leiner. Painel de Fotografia das 9h às 18h. Gratuito.

Folia no Museu

Cortejo carnavalesco e matinê com a Banda Sambanilson. Das 10h às 12h e das 13h às 15h. Gratuito.

Bonecos Gigantes de São Luiz do Paraitinga

Dias 26 e 28, nas ruas do Capivari. Às 12h30 e as 15h. Gratuito.

Cia Filarmônica

Dias 26 e 27 no Auditório Cláudio Santoro. Dia 26 Beatles e no dia 27 Música de Cinema.

Entrada: Meia R$ 40 / Inteira: R$ 80