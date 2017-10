Campos do Jordão recebe II Congresso Brasileiro de Casos Clínicos

Congresso reunirá especialistas para discutir novas abordagens na busca da melhoria na prática cardiológica no País

Com o objetivo de discutir as evidencias cientificas na prática da Cardiologia a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) realizará nos dias 15 e 16 de setembro, o II Congresso Brasileiro de Casos Clínicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de setembro através do portal: http://www.casosclinicos.com.br/

Com a certeza de que um conhecimento preciso pode salvar vidas, o evento tem o intuito de proporcionar benefícios à saúde dos mais de 43 mil habitantes residentes no Estado de São Paulo atendidos pela rede pública e particular.

A programação contará com temas que demonstrarão o alcance e as limitações do conhecimento científico como: Dislipidemia, insuficiência cardíaca, fibrilação arterial, hipertensão arterial, morte subida, diabetes, entre outros temas. Além de miniconferência para discutir questões clínicas ainda não resolvidas.

Segundo Dr. Ricardo Pavanello, cardiologista e diretor de comunicação da SOCESP “O II Congresso de Casos Clínicos vai colocar na pratica todas as evidências cientificas e conhecimentos acumulados no dia a dia do medico. O evento irá reunir profissionais para discutir casos controversos e dilemas da cardiologia. O congresso é uma oportunidade de grande valia no sentido cientifico” explica

Alerta

Doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil. São 400 mil por ano, e metade das vítimas falece em até uma hora a partir da manifestação dos primeiros sintomas. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) presume que ocorram 720 paradas cardíacas no Brasil todos os dias. Em média, há uma morte a cada minuto e meio. De janeiro até agora, 2332 mil óbitos por doenças cardiovasculares aconteceram no Brasil.

Serviço

Evento: II Congresso Brasileiro de Casos Clínicos.

Data: 15 e 16 de setembro

Local: Grande Hotel Senac, em Campos de Jordão.

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3549 – Campos de Jordão /São Paulo

Site: http://www.casosclinicos.com.br/