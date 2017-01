Audição para o Coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão

Audição para o Coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão acontecerá no próximo sábado

No próximo sábado a AMECampos – Associação dos amigos de Campos do Jordão, realizará no dia 28 de janeiro, das 10 as 13 horas, no Espaço Cultural Dr. Além, uma audição para novas integrantes do Coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão. A audição tem como principal objetivo, selecionar novas meninas com idades de 10 a 17 anos.

O Projeto

O Coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão foi criado não apenas com objetivos sociais, mas também para se tornar um atrativo turístico-cultural de Campos do Jordão, e um divulgador da estância turística. Atualmente o coro conta com 17 meninas, com idades entre 11 e 16 anos, que estudam em escolas públicas e privadas de Campos do Jordão.

As Meninas Cantoras de Campos do Jordão é uma realização da AMECampos – Associação dos Amigos de Campos do Jordão, conta com o patrocínio do Hotel Toriba e tem como padrinhos o Boulevard Genève, a Escola Profª Dora Lygia, o Grupo Confiance Hotéis, a Pousada das Hortênsias, o Restaurante Matterhorn e o Baden-Baden.

Serviço

Data: 28 de janeiro de 2017

Horário: das 10 as 13 horas

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Endereço: Dr. Januário Miraglia, 1582 – Abernéssia – Campos do Jordão

Audições gratuitas e abertas para meninas entre 10 e 17 anos

Informações e Inscrições: (12) 99663-2250 ou pelo e-mail eveline@amecampos.org.br