Campos do Jordão recebe evento inspirado na cultura alemã

Bier Haus reúne gastronomia, cerveja e música ao vivo até o dia 23 julho

Entre os dias 1º e 23 de julho, o Bier Haus se instala em Campos do Jordão , a 180 km de São Paulo. Inspirado pelos tradicionais biergartens da Alemanha – espaços ao ar livre utilizados para beber cerveja e conversar -, o evento reúne bons restaurantes e música ao vivo, garantindo animação aos finais de semana (até 23 de julho).

O espaço ocupará parte do Tênis Club, no bairro do Capivari, e contará com programações às sextas, das 18h à 00h, com apresentações de jazz da banda Hammond Grooves; aos sábados, das 12h à 00h, com shows da banda Monoclub Folk; e aos domingos, das 12h às 18h, com apresentações do DJ Latorre, Du Ferreira, Fatu e Thomas Basseto.

Entre as opções gastronômicas, o público encontrará a casa de grelhados Bassi, os hambúrgueres do Butcher’s e a culinária japonesa do Benihana. Uma pop-up store com diferentes produtos assinados pelas marcas de cerveja Serramalte e Colorado também estará à disposição dos visitantes.

Para visitar o Bier Haus é necessário comprar convite individual, no valor de R$ 15 consumíveis, na bilheteria do local.

SERVIÇO

Bier Haus

Endereço: Av. Paulo Ribas, 76 – Capivari, Campos do Jordão – SP

Datas: Sextas, sábados e domingos (até 23 de julho)

Horário de funcionamento: sextas, das 18h à 00h | sábados, das 12h à 00h | domingos, das 12h às 18h

Convites: na bilheteria do próprio local, pelo valor de R$ 15

