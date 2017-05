Megacycle 2017 em Campos do Jordão

Com presença confirmada na 37ª edição do Megacycle Campos do Jordão, que acontecerá entre os dias 09 a 11 de junho de 2017, no Centro de Eventos André Franco Montoro, na Villa Abernéssia, a Autostar Harley-Davidson®, concessionária da marca norte americana, levará seu charme, confiança e qualidade para os visitantes do tradicional evento motociclístico.

A 37ª. Edição do Megacycle abrirá o festival de Inverno da cidade com a sinfonia das motos, regida por milhares de motociclistas, vindos de diversas regiões do país.

O evento se tornará palco do mais verdadeiro espírito de liberdade e amizade, com rock n roll, bike show das belas máquinas, show de habilidades, exposição de motocicletas e área de expositores. A Autostar Harley-Davidson® promete surpreender com sua participação no Megacycle em Campos do Jordão, um evento esperado pelo público Premium”, proprietários das motos de alta cilindrada.

37° Megacycle em Campos do Jordão

Data: 09 a 11 de junho de 2017

Horário: dia 09/06 das 12h às 23h;

10/06 – das 10h às 23h e

11/06 – das 10h às 16h

Ingresso:

Pacote para os três dias de evento (09 a 11/06) – R$ 50,00 por pessoa

Ingresso válido para um dia – R$ 30,00 por pessoa.

Vendas de ingressos com desconto através do site www.megacycle.com.br.

Clientes Autostar Harley-Davidson® podem adquirir ingressos gratuitos diretamente na concessionária.