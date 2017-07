Melitta recebe o público da temporada de inverno de Campos do Jordão com cafés passados na hora

O clima serrano das montanhas paulistas com o aconchego de um café passado na hora. É com essa proposta que a marca Melitta vai receber o público da temporada de inverno 2017 da cidade de Campos do Jordão. De 01 a 30 de julho, em um local exclusivo da Melitta, será possível experimentar diversos sabores e aromas da linha de cafés, tudo por conta da marca.

Localizado em um dos principais pontos do Centro Turístico de Campos do Jordão, na Avenida Doutor Vítor Godinho, nº 44, o espaço contará com baristas para preparar e servir cafés passados na hora. Além disso, a equipe vai explicar as características do produto escolhido e darão várias dicas do método de preparo, tudo com o intuito de proporcionar aos moradores e visitantes o máximo prazer do café.

No cardápio estarão disponíveis as seguintes opções Melitta: Passado na hora – café puro; Macchiato – café com cremosa espuma do leite; Cappuccino – café polvilhado com cacau e leite cremoso; Mocaccino – café, leite condensado, leite cremoso e chantilly. Quem passar pelo local pode ficar à vontade para escolher a quantidade e os sabores que quiser.

Ricardo Andrade, gerente de Marketing da divisão de Cafés da Melitta, reforça: “O objetivo do espaço Melitta é oferecer uma experiência diferente com cafés. Preparamos um ambiente aconchegante para proporcionar uma pausa descontraída para o café. Afinal, nada melhor do que uma bebida quentinha para aproveitar ainda mais Campos do Jordão”.

O Espaço Melitta funcionará até o dia 30 de julho. Se estiver de passagem por Campos neste inverno, não deixe de conhecer o local e curtir um café passado na hora.

Serviço

Espaço Melitta em Campos do Jordão 2017

Endereço: Avenida Doutor Vítor Godinho, nº 44 – Vila Capivari – Campos do Jordão/SP

Data: 01 a 30 de julho de 2017

Horário: 12h às 20h