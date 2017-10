MENINAS CANTORAS DE CAMPOS E RECITAL DA MEZZO-SOPRANO MERE OLIVEIRA



O Toriba, o hotel mais musical de Campos do Jordão, tem dois ótimos eventos musicais no final de semana prolongado.

Na sexta-feira, 13 de Outubro, há uma apresentação das Meninas Cantoras de Campos do Jordão.

No sábado, 14 de Outubro, a mezzo-soprano Mere Oliveira apresenta-se em recital junto com o pianista Antonio Barker.

As apresentações, que integram o programa Toriba Musical, acontecem sempre às 19 horas, na Sala da Lareira. São gratuitas para hóspedes do hotel e para clientes do Terraço Panorama e dos restaurante Pennacchi e Toribinha Bar & Fondue.

Sexta-feira, 13 de Outubro, 19 horas

MENINAS CANTORAS DE CAMPOS DO JORDÃO



MERE OLIVEIRA, direção musical e regência, e FÁBIO FAGUNDES, piano

Apresentação que integra as comemorações da Semana da Criança.

P R O G R A M A

Waldemar Henrique – Boi-bumbá

Richard Rodgers e Oscar Harmmerstein II – Edelweiss

Ennio Morricone e Chiara Ferraù – Nella fantasia

José Ramón Goméz – A la nanita nana

Riz Ortolani e Donovan – Irmão Sol, irmã Lua

Capiba – Verde mar de navegar

Tim Maia – Do Leme ao Pontal

Waldemar Henrique – Tamba-tajá

Enya e Roma Ryan – Orinoco Flow

Folclore sul-africano – Siyahamba



Meninas Cantoras de Campos é um coro infanto-juvenil criado pela AMECampos-Associação dos Amigos de Campos do Jordão. São 17 meninas, estudantes de escolas públicas e privadas de Campos do Jordão, com idades entre 11 e 16 anos. A direção musical do projeto é da mezzo-soprano e professora Mere Oliveira, que ministra às meninas aulas de técnica vocal, fonética e repertório. O pianista e professor Fábio Fagundes ministra aulas de teoria musical e solfejo. O projeto tem como patrocinador-máster o Hotel Toriba e, como padrinhos, Boulevard Genève, Escola Profª Dora Lygia, Pousada das Hortênsias, restaurante Matterhorn e restaurante Baden-Baden.

Sábado, 14 de Outubro, 19 horas

MERE OLIVEIRA, mezzo-soprano, e ANTONIO LUIZ BARKER, piano

P R O G R A M A

G. Gershwin (1898-1937) – Summertime

G. Bizet (1838-1875)- Habanera

H. Villa-Lobos (1887-1959) Melodia Sentimental Canção de Amor



G. Fauré (1845-1924) – Après un rêve

F. Poulenc (1899-1963) – Les chemins de l’amour

F. P. Tosti (1846-1916) Non t’amo piú! A Vuchella



S. Joplin (1868-1917) – The Sacred Tree

Dois negro spirituals: Swing Low,Sweet Chariot There Is a Balm in Gilead



Mere Oliveira é mezzo-soprano. Tem vários prêmios em competições nacionais e internacionais de canto lírico. Além de atuar em óperas e música sinfônica, desenvolve carreira também como camerista. É coordenadora do Ópera Studio do Vale, em Taubaté, projeto que tem como uma de suas missões dar experiência de palco a alunos de canto erudito.