Mice Forum Campos do Jordão, lazer e negócios

MICE FÓRUM Campos do Jordão – Lazer & Negócios é um encontro entre os gestores de turismo e eventos de Campos do Jordão e região, visando debater os caminhos possíveis para o desenvolvimento de negócios e networking.

Considerada pela pela IFEA International Festivals & Events Association a melhor cidade com até 500 mil habitantes da América Latina para eventos e festivais, Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, oferece estrutura completa para eventos sociais e corporativos, daí a escolha da Rent My Brain para a cidade abrir o calendário itinerante do MICE FÓRUM 2017.

Além de um grande time de renomados palestrantes que têm um conteúdo de grande relevância para todos os que querem ser competitivos no atual cenário, não somente no mercado de turismo e eventos MICE mas num mundo cada vez mais conectado, o MICE FÓRUM CAMPOS DO JORDÃO proporcionará aos participantes uma vivência enriquecedora com a oficina da Fábrica de Brinquedos.

O evento visa ainda:

Oferecer informação relevante para o segmento MICE, capacitando profissionais e representantes dos municípios da região

Promover intercâmbio de conhecimento, negócios e networking entre empresários e profissionais participantes

Discutir o presente e o futuro do setor de turismo e eventos em Campos do Jordão e Região, inspirando ações de médio e longo prazo

Público convidado:

Associados dos Convention & Visitors Bureaux

Empresas organizadoras e promotoras de eventos

Gestores de reuniões, eventos e viagens corporativas

Representantes de entidades associativas

Proprietários de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, atrações, espaços para eventos e centro de convenções

Fornecedores (equipamentos, A&B, cenografia, receptivos) da indústria MICE

ingressos aqui

fonte: www.eventbrite.com.br