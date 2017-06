Programação Festival de Inverno 2017 Campos do Jordão

01 JULHO SÁBADO

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARIN ALSOP REGENTE

MAKOTO OZONE PIANO

ALBERTO GINASTERA

Variações Concertantes, Op.23

ANDRÉ MEHMARI

Variações Concertantes (encomenda Osesp)

GEORGE GERSHWIN

Rhapsody in Blue

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

02 JULHO DOMINGO

11H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

DUO JORDAN / MATTOS

LUCAS JORDAN FLAUTA

FABRICO MATTOS VIOLÃO

MANUEL DE FALLA

La Vida Breve: Danza Española (arranjo de Lucas Jordan)

CLAUDE DEBUSSY

La Fille aux Cheveux de Lin (transcrição de Timothy Walker)

MAURICE RAVEL

Pièce en Forme de Habanera (transcrição de J.Ketchum e P.Segal)

GABRIEL FAURÉ

Fantaisie, Op.79 (transcrição de Fabrício Mattos)

MARIO FERRARO

Quintal

HEITOR VILLA-LOBOS

Bachianas Brasileiras no 5: Cantilena

SÉRGIO DE VASCONCELLOS CORRÊA

Desafio

ASTOR PIAZZOLLA

Historia del Tango

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

13H30 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

BANDA SINFÔNICA DE CUBATÃO

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

15H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

BANDA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLAÚDIO CRUZ REGENTE

RICHARD WAGNER

Tannhäuser: Abertura

JOHANNES BRAHMS

Sinfonia no 4 em mi menor, Op.98

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

03 JULHO SEGUNDA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

QUARTETO OSESP

EMMANUELE BALDINI VIOLINO

DAVI GRATON VIOLINO

PETER PAS VIOLA

RODRIGO ANDRADE SILVEIRA VIOLONCELO

ANTONÍN DVORÁK

Quarteto nº 12 em Fá maior, Op.96 – Americano

CLAUDE DEBUSSY

Quarteto em sol menor, Op.10

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

04 JULHO TERÇA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

RONALDO ROLIM PIANO

ENRIQUE GRANADOS

Goyescas

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

05 JULHO QUARTA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

CORO DA OSESP

VALENTINA PELEGGI REGENTE

ARVO PÄRT

Magnificat

CLAUDIO MONTEVERDI

Adoramus te, Christe

Cantate Domino

SAMUEL BARBER

Agnus Dei

CLAUDIO MONTEVERDI

Zefiro torna e’l bel tempo rimena (texto de Petrarca)

PAUL HINDEMITH

Seis Canções (texto de Rainer Maria Rilke)

CLAUDIO MONTEVERDI

Lagrime d’Amante: Darà la notte il sol

OLIVIER MESSIAEN

Louange a l’Immortalité de Jesus (arranjo de Clytus Gottwald)

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

06 JULHO QUINTA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

MARIA TERESA MADEIRA PIANO

Improviso

Digo

Fidalga

Zizinha

Jangadeiro

Até que enfim…

Odeon

Coração que sente

Elétrica

Tenebroso

Escorregando

Batuque

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

07 JULHO SEXTA-FEIRA

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

NEIL THOMSON REGENTE

CRISTIAN BUDU PIANO

PYOTR I. TCHAIKOVSKY

Concerto nº 1 para Piano em si bemol menor, Op.23

JOHANNES BRAHMS

Quarteto em sol menor, Op.25 (transcrição de Arnold Schoenberg)

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

08 JULHO SÁBADO

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

CLAUDIA FERES DIRETORA ARTÍSTICA E REGENTE TITULAR

FABIO PRESGRAVE VIOLONCELO

LEOS JANÁCEK

Idyla

ASTOR PIAZZOLLA

Grand Tango

Tanti Anni Prima: Ave Maria

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

JAZZ SINFÔNICA

FÁBIO PRADO REGENTE

MARTA OZZETTI FLAUTA

DANIEL ALAIN FLAUTA

ANDERSON MENEZES CLARINETE

MICHEL MORAES CLARINETE

PAULA VALENTE SAXOFONE

FLÁVIO GERALDINI VIOLINO

MARCELO GHELFI PIANO

TIAGO COSTA

Pixinguinhando – Fantasia sobre Temas de Pixinguinha

PIXINGUINHA [1897-1973] Lamentos

Tô Fraco [adaptação de Fábio Prado] Ingênuo [arranjo de Cyro Pereira] Carinhoso [arranjo de Fábio Prado] Rosa [arranjo de Rodrigo Morte] Segura Ele [arranjo de Nailor Azevedo – Proveta] Desprezado [arranjo de Edson Alves] Choro de Gafieira [arranjo de Edson Alves] Cheguei [arranjo de Nailor Azevedo – Proveta]

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

NEIL THOMSON REGENTE

CRISTIAN BUDU PIANO

PYOTR I. TCHAIKOVSKY

Concerto nº 1 para Piano em si bemol menor, Op.23

JOHANNES BRAHMS

Quarteto em sol menor, Op.25 (transcrição de Arnold Schoenberg)

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

17H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

QUINTETO DE FAGOTES DA OSESP

Programa a ser anunciado

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

19H00 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ENSEMBLE MODERN

CONLON NANCARROW

Study nº 7 (transcrição de Yvar Mikhashoff com a colaboração de Charles Schwobel)

GYÖRGY LIGETI

Concerto para Violoncelo e Orquestra

WOLFGANG RIHM

Chiffre II – Silence to be beaten

VITO ŽURAJ

Runaround

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLSISTAS DO FESTIVAL

MARIN ALSOP REGENTE

DMITRI SHOSTAKOVICH

Sinfonia nº 7 em Dó maior, Op.60 – Leningrado

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

09 JULHO DOMINGO

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

CORO INFANTIL DA OSESP

CORO JUVENIL DA OSESP

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS

VICTOR HUGO TORO REGENTE

HÉRCULES GOMES PIANO

EDVARD GRIEG

Danças Norueguesas, Op.35

GEORGE GERSHWIN

Rapsódia nº 2 para Piano e Orquestra

RADAMÉS GNATTALI

Sinfonia Popular nº 1

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

10 JULHO SEGUNDA-FEIRA

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ENSEMBLE MODERN

CONLON NANCARROW

Study nº 7 (transcrição de Yvar Mikhashoff com a colaboração de Charles Schwobel)

GYÖRGY LIGETI

Concerto para Violoncelo e Orquestra

WOLFGANG RIHM

Chiffre II – Silence to be beaten

VITO ŽURAJ

Runaround

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

11 JULHO TERÇA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

TRIO ARQUÉ

EMMANUELE BALDINI VIOLINO

HELOÍSA MEIRELLES VIOLONCELO

HORÁCIO GOUVEIA PIANO

CÉSAR GUERRA-PEIXE

Trio

PYOTR I. TCHAIKOVSKY

Trio com Piano em lá menor, Op.50

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

12 JULHO QUARTA-FEIRA

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ENSEMBLE MODERN

ARTHUR KAMPELA

…tak-tak…tak…

LIZA LIM

Ronda – The Spinning World

DANIEL MOREIRA

Instrumentarium

PAULO RIOS FILHO

volvere

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

Re-inventing Smetak

Um projeto do Berliner Künstler-Programm des DAAD (Programa Artistas em Berlim do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) e da Ensemble Modern, em colaboração com o Instituto Goethe. Financiado pela Fundação Cultural Federal Alemã e apoiado pela Ernst von Siemens Musikstiftung, pela Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung, pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e pela Sociedade de Amigos da Ensemble Modern.

13 JULHO QUINTA-FEIRA

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Forrobodó da Chiquinha

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

14 JULHO SEXTA-FEIRA

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Forrobodó da Chiquinha

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

CAMERATA DO FESTIVAL

VALENTINA PELEGGI REGENTE

LIANA GOURDJIA VIOLINO

WOLFGANG A. MOZART

Concerto nº 3 para Violino em Sol maior, KV 216 – Estrasburgo

Sinfonia nº 39 em Mi bemol maior, KV 543

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

JAMIL MALUF REGENTE

ANTONIO CARLOS GOMES

Fosca: Abertura

ALEXANDRE LEVY

Sinfonia em mi menor

ALBERTO NEPOMUCENO

Série Brasileira

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

15 JULHO SÁBADO

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Forrobodó da Chiquinha

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ENSEMBLE ESCUALO

AMANDA MARTINS VIOLINO

CLÁUDIO TOREZAN CONTRABAIXO

RÚBEN ZUÑIGA VIBRAFONE

DANIEL GRAJEW PIANO

ASTOR PIAZZOLLA

Escualo

OSVALDO FRESEDO

Mi Viejo Reloj

DANIEL GRAJEW

Milonga Cuera

ASTOR PIAZZOLLA

Milonga en Ré

DIEGO SCHISSI

Astor de Pibe

ASTOR PIAZZOLLA

Zum

OSVALDO PUGLIESE

Negracha

LEOPOLDO FEDERICO

Cabulero

HORACIO SALGÁN

A Fuego Lento

ERNESTO NAZARETH

Odeon

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE SANTOS

LUÍS GUSTAVO PETRI REGENTE

M. CAMARGO GUARNIERI

Abertura Concertante

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia nº 7 em Lá maior, Op.92

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

CAMERATA DO FESTIVAL

VALENTINA PELEGGI REGENTE

LIANA GOURDJIA VIOLINO

WOLFGANG A. MOZART

Concerto nº 3 para Violino em Sol maior, KV 216 – Estrasburgo

Sinfonia nº 39 em Mi bemol maior, KV 543

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

17H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

QUINTETO DE SOPROS DA OSESP

NINO ROTA

Pequena Oferenda Musical

HEITOR VILLA-LOBOS

Quinteto em Forma de Choros

EUGÉNE BOZZA

Scherzo para Quinteto de Sopros, Op.48

ROBERTO TERREIRO PRADO

Veredas (encomenda Osesp, estreia mundial)

PAQUITO D’RIVERA

Aires Tropicales

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA DO FESTIVAL

NEIL THOMSON REGENTE

CÉSAR GUERRA-PEIXE

Museu da Inconfidência – Impressões de uma Visitação em 1966

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV

Sheherazade, Op.35

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

16 JULHO DOMINGO

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA DO FESTIVAL

NEIL THOMSON REGENTE

CÉSAR GUERRA-PEIXE

Museu da Inconfidência – Impressões de uma Visitação em 1966

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV

Sheherazade, Op.35

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

11H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

QUARTETO CAMARGO GUARNIERI

ELISA FUKUDA VIOLINO

RICARDO TAKAHASHI VIOLINO

SILVIO CATTO VIOLA

JOEL DE SOUZA VIOLONCELO

SANTIAGO SABINO CARVALHO VIOLONCELO

ANTON WEBERN

Movimento Lento

FRANZ SCHUBERT

Quinteto de Cordas em Dó maior, D 956

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

JOÃO MAURÍCIO GALINDO REGENTE

HECTOR BERLIOZ

Abertura Les Franc-Juges, Op.3

EMMANUEL CHABRIER

Espanha – Rapsódia para Orquestra

LÉO DELIBES

Coppelia: Suíte

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

17 JULHO SEGUNDA-FEIRA

18 JULHO TERÇA-FEIRA

19 JULHO QUARTA-FEIRA

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Mundo de Ludovico

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

MICHAEL SHEPPARD PIANO

Programa a ser anunciado

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP

ROBERTO TIBIRIÇÁ REGENTE

KRISTINA MILLER PIANO

FRÉDÉRIC CHOPIN

Concerto nº 1 para Piano em mi menor, Op.11

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia nº 6 em Fá maior, Op.68 – Pastoral

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

20 JULHO QUINTA-FEIRA

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Mundo de Ludovico

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

19H00 – SALA SÃO PAULO – SALA DO CORO, SÃO PAULO

MICHAEL SHEPPARD PIANO

Programa a ser anunciado

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA

LUIS OTAVIO SANTOS REGENTE

GEORG MUFFAT

Florilegium Primum: Gratitudo

Armonico Tributo: Sonata nº 2 em sol menor

FRANCESCO GEMINIANI

Concerto Grosso em ré menor, Op.5 nº 12 – La Follia (sobre o original de Arcangelo Corelli)

JEAN-MARIE LECLAIR

Scylla et Glaucus: Suíte

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

21 JULHO SEXTA-FEIRA

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

SINFONIETA TUCCA FORTÍSSIMA

Aprendiz de Maestro: O Mundo de Ludovico

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA

LUIS OTAVIO SANTOS REGENTE

GEORG MUFFAT

Florilegium Primum: Gratitudo

Armonico Tributo: Sonata nº 2 em sol menor

FRANCESCO GEMINIANI

Concerto Grosso em ré menor, Op.5 nº 12 – La Follia (sobre o original de Arcangelo Corelli)

JEAN-MARIE LECLAIR

Scylla et Glaucus: Suíte

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP

ROBERTO TIBIRIÇÁ REGENTE

KRISTINA MILLER PIANO

FRÉDÉRIC CHOPIN

Concerto nº 1 para Piano em mi menor, Op.11

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia nº 6 em Fá maior, Op.68 – Pastoral

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

CAMERATA DO FESTIVAL

CLASSE DE REGÊNCIA

GIOACCHINO ROSSINI

La Gazza Ladra: Abertura

WOLFGANG A. MOZART

Sinfonia nº 32 em Sol maior, KV 318

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Abertura A Gruta de Fingal, Op.26

CARL MARIA VON WEBER

Oberon: Abertura

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Abertura Coriolano, Op.62

ANTONIO CARLOS GOMES

Salvator Rosa: Abertura

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

22 JULHO SÁBADO

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

CAMERATA DO FESTIVAL

CLASSE DE REGÊNCIA

GIOACCHINO ROSSINI

La Gazza Ladra: Abertura

WOLFGANG A. MOZART

Sinfonia nº 32 em Sol maior, KV 318

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Abertura A Gruta de Fingal, Op.26

CARL MARIA VON WEBER

Oberon: Abertura

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Abertura Coriolano, Op.62

ANTONIO CARLOS GOMES

Salvator Rosa: Abertura

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

BADI ASSAD VIOLÃO

CLAUDINHO SANTANA PERCUSSÃO

BADI ASSAD

Cantos da Casa

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA JUVENIL DA BAHIA – NEOJIBÁ

RICARDO CASTRO REGENTE E PIANO

EDUARDO SALAZAR REGENTE

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l’Après-midi d’un Faune

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto nº 2 para Piano em Si bemol maior, Op.19

DMITRI SHOSTAKOVICH

Sinfonia nº 5 em ré menor, Op.47

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

17H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

QUARTETO CARLOS GOMES

CLÁUDIO CRUZ VIOLINO

ADONHIRAN REIS VIOLINO

GABRIEL MARIN VIOLA

ALCEU REIS VIOLONCELO

ALBERTO NEPOMUCENO

Quarteto nº 1 em si menor

Quarteto nº 2 em Mi bemol maior

Quarteto nº 3 em ré menor – Brasileiro

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA DO FESTIVAL

ALEXANDER LIEBREICH REGENTE

PAULO SZOT BARÍTONO

RICHARD WAGNER

O Navio-Fantasma: Abertura

GUSTAV MAHLER

Canções de um Viandante

RICHARD STRAUSS

As Travessuras de Till Eulenspiegel, Op.28

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

23 JULHO DOMINGO

11H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

QUARTETO VILLA-LOBOS

CAMILA YASUDA VIOLINO

CAROLINA KLIEMANN VIOLINO

SARAH NASCIMENTO VIOLA

WILSON SAMPAIO VIOLONCELO

HEITOR VILLA-LOBOS

Quarteto de Cordas nº 1

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quarteto nº 10 em Mi bemol maior, Op.74 – Harpa

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

11H00 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

ORQUESTRA DO FESTIVAL

ALEXANDER LIEBREICH REGENTE

PAULO SZOT BARÍTONO

RICHARD WAGNER

O Navio-Fantasma: Abertura

GUSTAV MAHLER

Canções de um Viandante

RICHARD STRAUSS

As Travessuras de Till Eulenspiegel, Op.28

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DE PIRACICABA

JAMIL MALUF REGENTE

ENGELBERT HUMPERDINCK

Hänsel und Gretel: Abertura

GEORGES BIZET

Carmen: Suíte nº 1

Carmen: Suíte nº 2

BEDRICH SMETANA

Minha Pátria: O Moldava

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA JUVENIL DA BAHIA – NEOJIBÁ

RICARDO CASTRO REGENTE E PIANO

EDUARDO SALAZAR REGENTE

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l’Après-midi d’un Faune

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto nº 2 para Piano em Si bemol maior, Op.19

DMITRI SHOSTAKOVICH

Sinfonia nº 5 em ré menor, Op.47

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

24 JULHO SEGUNDA-FEIRA

17H30 – IGREJA DE SANTA TEREZINHA, CAMPOS DO JORDÃO

SONIA RUBINSKY PIANO

JOHANN SEBASTIAN BACH

Seleção de Danças

HEITOR VILLA-LOBOS

Bachianas Brasileiras nº 4

Endereço:

Rua Tadeu Rangel Pestana, 662

Abernéssia – Campos do Jordão – SP

25 JULHO TERÇA-FEIRA

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

AL MUTAMID

QUINTETO TROPICARABE

Programa a ser anunciado

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

26 JULHO QUARTA-FEIRA

27 JULHO QUINTA-FEIRA

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

AL MUTAMID

QUINTETO TROPICARABE

Programa a ser anunciado

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

28 JULHO SEXTA-FEIRA

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

GRUPO DE MÚSICA ANTIGA DO FESTIVAL

LUIS OTAVIO SANTOS REGENTE

CORO ACADÊMICO DA OSESP

MARCOS THADEU REGENTE

JOSEPH HAYDN

Stabat Mater, Hob.XXbis

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

29 JULHO SÁBADO

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE MOGI DAS CRUZES

LELIS GERSON REGENTE

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

16H30 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

ÓPERA NA RUA

MARÍLIA VARGAS DIREÇÃO GERAL

CARLOS RAFAEL PORTO TENOR (TAMINO)

MARÍLIA VARGAS SOPRANO (PAMINA)

THAÍS AZEVEDO SOPRANO (RAINHA DA NOITE)

GUILHERME ROBERTO BAIXO (PAPAGENO)

LUDMILA THOMPSON SOPRANO (ZARASTRO)

VINICIUS COSTA BAIXO (PAPAGENA)

ALESSANDRA CARVALHO SOPRANO (GÊNIO)

ALESSANDRA WINGTER SOPRANO (GÊNIO)

LARISSA GUIMARÃES SOPRANO (GÊNIO)

FELIPE DA PAZ TENOR (MONOSTATOS)

GABRIEL LEVI ACORDEÃO

DANA RADU PIANISTA ENSAIADORA

WOLFGANG A. MOZART

A Flauta Mágica (versão de bolso em arranjos de Gabriel Levi)

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP

17H00 – CAPELA DO PALÁCIO DO GOVERNO, CAMPOS DO JORDÃO

AS FLAUTAS DE SÃO PAULO

CESAR VILLAVICENCIO

MARÍLIA MACEDO

PAULA CALLEGARI

RICARDO KANJI

ORLANDO DI LASSO

Matona mia Cara

GIOVANNI CROCE

O Sacrum Convivium; Mascheratta de Gratiani

VINCENZO GALILEI

In Exitu Israel

CIPRIANO DE RORE

Motetos

CLAUDIO MERULO

Canzonas

GIOVANNI PEDAGGIO

Variações sobre o villancico Con qué la lavaré

ADRIAN WILLAERT

Motetos

CIPRIANO DE RORE

Anchor che co’l partire

VINCENZO RUFFO

Madrigais

GIOSEFFO ZARLINO

Moteto: Ecce iam venit plenitudo

ADRIAN WILLAERT

Canzonas

Endereço:

Rua Adhemar de Barros, 3.001

Vila Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO, CAMPOS DO JORDÃO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GIANCARLO GUERRERO REGENTE

PYOTR I. TCHAIKOVSKY

Sinfonia nº 4 em fá menor, Op.36

Endereço:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880

Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – SP

20H30 – SALA SÃO PAULO, SÃO PAULO

GRUPO DE MÚSICA ANTIGA DO FESTIVAL

LUIS OTAVIO SANTOS REGENTE

CORO ACADÊMICO DA OSESP

MARCOS THADEU REGENTE

JOSEPH HAYDN

Stabat Mater, Hob.XXbis

Endereço:

Praça Júlio Prestes, 16

Luz – São Paulo – SP

T 11 3367.9500

30 JULHO DOMINGO

12H00 – PRAÇA DO CAPIVARI, CAMPOS DO JORDÃO

BANDA SINFÔNICA DE TAUBATÉ

Programa a ser anunciado

Endereço:

Capivari – Campos do Jordão – SP