Programação para o final de semana em Campos do Jordão

Campos do Jordão no mês de dezembro, dispõe de diversos eventos voltados para as festas natalinas e para continuar no clima, a programação do final de semana é repleta de novidades para encantar turistas e moradores da cidade. E para começar, já na noite da sexta-feira (dia 9), o Coral de Natal do 106º Escoteiros Oyaguara se apresenta no Parque dos Cedros, na Vila Capivari, às 20h e terá a presença especial do Papai Noel. O evento é gratuito.

No sábado (dia 10), quem ganha espaço no palco da Concha Acústica, na Vila Capivari, é o Grupo de Teatro Musical – Casa de Noel. A apresentação será realizada com coreografias criativas, repertório musical variado e figurino rico em cores, com isso, o espetáculo promete encantar crianças e adultos. Quem lidera a apresentação é o Papai Noel e a Mamãe Noel cantores, junto com a Panetone Banda, que garantem muita interação com o público, buscando manter o clima natalino, por meio de canções, iluminação e efeitos especiais. O evento começa às 20h e é gratuito.

E para finalizar, na manhã de domingo (dia 11) acontece o Pedal de Natal. Um passeio ciclístico que é promovido pelo Fundo de Solidariedade de Campos do Jordão. No final da atividade será entregue Troféus para os três primeiros lugares e sorteio de brindes. As inscrições são feitas no local, antes da largada. Saída: 9h do Centro de Eventos André Franco Motoro, na Abernéssia. Segue até a Vila Capivari, voltando ao ponto de partida.

O 9º Concurso Cultural de Presépios é outra programação aberta ao público, que tem destaque em todo mês de dezembro e é possível conferir durante todo o final de semana, localizado no Pátio São Benedito, Praça do Capivari (ao lado da Concha Acústica), a exposição dos presépios acontece até o dia 06 de janeiro de 2017. Uma realização do Convention & Visitors Bureau de Campos do Jordão e Região, que reúne entidades assistenciais, artistas plásticos e artesãos de Campos do Jordão. No local, é possível votar no presépio que mais gostar. O espaço é aberto ao público, com a entrada gratuita. A mostra funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 20h. Aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 10 às 20h.