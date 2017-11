NESTE FINAL DE SEMANA, TORIBA TEM RECITAL LÍRICO COM DOIS CANTORES

O Toriba, o hotel mais musical de Campos do Jordão, tem neste final de semana um belo recital lírico reunindo dois cantores – a soprano Raquel Paulin e o tenor Thiago Soares –, com acompanhamento pelo pianista Antonio Barker.

O recital, que integra o programa Toriba Musical, acontece na Sala da Lareira no sábado, 11 de Novembro, às 19 horas.

P R O G R A M A

Andrew Lloyd Webber – All I ask of you (do musical O Fantasma da Ópera) [dueto]

Nicholas Brodzsky e Sammy Cahn – Be my love [Thiago]

Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II – The sound of music (do musical A noviça rebelde) [Raquel]

Georges Bizet

Je crois entendre (da ópera Os pescadores de pérolas) [Thiago] Ton coeur n’a pas compris (da ópera Os pescadores de pérolas) [dueto] L’amour est un oiseau rebelle (da ópera Carmen) [Raquel]

Gaetano Donizetti – Una furtiva lagrima (da ópera O elixir do amor) [Thiago]

Giacomo Puccini

O mio babbino caro (da ópera Gianni Schicchi) [Raquel] Nessun dorma (da ópera Turandot) [Thiago] Quando m’en vo (da ópera La Bohème) [Raquel] O soave fanciulla (da ópera La Bohème) [dueto]

A jovem soprano Raquel Paulin iniciou seus estudos de canto lírico em 2007. Em 2012 ingressou na Escola Municipal de Música de São Paulo, vinvo a integrar a primeira turma da Oficina de Ópera da Escola. Em 2014 foi semifinalista do Programa Prelúdio, da TV Cultura. A partir de 2016 passou a participar de montagens de óperas, cantando, entre outras, nas óperas “Albert Herring” de Benjamin Britten e “Der Zwerg” de Zemlinsky.

O tenor Thiago Soares formou-se em Canto pela Universidade de São Paulo e é Mestre em Voice Performance pela Georgia State University. Vem construindo uma promissora carreira internacional, com intensa agenda de apresentações em óperas, concertos, peças teatrais e musicais, no Brasil e também nos Estados Unidos e na Europa. Na cena operística, destaques para sua atuação em “Don Giovanni” de Mozart (no Teatro Sociale, em Novafeltria, Itália), em “Madama Butterfly” de Puccini (no Rialto Theater, em Atlanta, EUA) e “Ariadne auf Naxos” de Richard Strauss (no Festival Amazonas de Ópera) e “Romeu e Julieta” de Gounod (no Palácio das Artes em Belo Horizonte.