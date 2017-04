Team PHenomenal Hope corre por pacientes de Hipertensão Pulmonar em Campos do Jordão

No dia 22 de abril acontece a corrida KTR, em Campos do Jordão, abrindo a temporada de provas de 2017 do Team PHenomenal Hope Brasil. Os atletas voluntários Karoline Tsukahara e Guilherme Stelczyk estarão na cidade para engajar e correr pelos pacientes que sofrem de Hipertensão Pulmonar.

A participação na prova é uma iniciativa da ABRAF (Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar) para alertar a população sobre a grave doença Hipertensão Pulmonar (HP). Neste ano, o Team vai promover a ação “Perco o Fôlego por você”, na qual os atletas voluntários representarão os pacientes vestindo uma camiseta com a foto de cada um deles.

“É através da corrida que quero ajudar a divulgar a Hipertensão Pulmonar, doença que eu conheci através da Paula Menezes, presidente da ABRAF. Imediatamente já me identifiquei com a causa por ser uma doença grave que poucos tem conhecimento, eu mesmo trabalho em hospital e mal conhecia”, declara Karoline, atleta voluntária do Team.

As pacientes Vanessa Zagatto e Bruna Maciel serão representadas na primeira corrida dos voluntários da ABRAF. Vanessa foi diagnosticada com HP secundária desde 1987, está afastada do trabalho há um ano e utiliza oxigênio nos dias em que está mais cansada. “Espero que os médicos descubram a cura da HP logo para que eu possa realizar o grande sonho de ser mãe”, diz Vanessa.

Já Bruna Maciel, de apenas 18 anos, descobriu a doença em 2013 e está afastada da escola há dois anos. A jovem tem diversas limitações em decorrência da doença e seu maior sonho é poder conhecer Londres.

Paula Menezes criou o Team PHenomenal Hope Brasil no ano passado. A equipe composta por 4 atletas voluntários participou de provas de corrida em 11 cidades em 9 estados diferentes, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e arrecadar assinaturas para um abaixo assinado, pressionando o Ministério da Saúde a revisar o Protocolo Nacional de HP a fim de aumentar o número de terapias disponíveis e permitir a combinação de medicamentos para pacientes que sofrem com a doença.

Mais informações:

www.teamphbrasil.org.br

www.respirareviver.org.br

Sobre a ABRAF

A ABRAF – Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Pulmonar é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover dignidade e qualidade de vida a pacientes que sofrem da doença. A Associação conta com cerca de mil associados e atua em âmbito nacional e internacional, promovendo diversas ações de conscientização e luta pelos direitos dos pacientes. No âmbito internacional, a ABRAF representa o Brasil na Sociedade Latina de Hipertensão Pulmonar e possui um Memorando de Entendimento com a PHAssociation, nos Estados Unidos, contribuindo para o intercâmbio de informações e melhores práticas na condução da entidade.

http://www.respirareviver.org.br/

Sobre o Team PHenomenal Hope Brasil

O Team Phenomenal Hope Brasil é uma equipe de corrida composta por oito atletas voluntários, que percorrem o País participando de provas com o objetivo de conscientizar a população sobre a grave doença Hipertensão Pulmonar.

http://www.teamphbrasil.org.br/