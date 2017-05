Dia “D” Vacinação contra gripe

No próximo sábado (13) acontece o Dia “D” de Vacinação contra Gripe. A vacinação acontecerá em todas as Unidades de Saúde das 8h às 17h e na rua Manuel Pereira Alves s/n, Arbenéssia (Polo do Estacionamento) das 8h às 13h.

Vale informar que as doses são gratuitas e destinadas aos grupos prioritários. Fazem parte do público alvo para esta mobilização idosos, crianças e gestantes. A meta do Ministério da Saúde é proteger 90% do público-alvo.

O objetivo da campanha é reduzir as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções pelo vírus da influenza. A vacina é aplicada às vésperas do inverno, período de maior incidência da doença. Estudos apontam que a vacina contra a gripe pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% da mortalidade global e em, aproximadamente, 50% as doenças relacionadas à influenza.

Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina. Quem possui histórico de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não deve se vacinar. É importante levar a Caderneta de Vacinação ou algum comprovante da situação vacinal à unidade de saúde.

Serviço:

Dia D de Vacinação Contra Gripe

Local: Em todas as Unidades de Saúde das 8h às 17h e na rua Manuel Pereira Alves s/n, Arbenéssia (Polo do Estacionamento) das 8h às 13h.