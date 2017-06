WIFIVIP em Campos do Jordão Capivari

Neste último fim de semana, aproveitando o feriado prolongado, onde a cidade de Campos do Jordão recebeu centena de milhares de turistas, lançamos o nosso novo serviço gratuito, o WIFIVIP, uma rede de dados, via wifi, com mais de 30 antenas de alta potência, instaladas em estabelecimentos comerciais parceiros do projeto, que comunicam entre si e permite que uma pessoa conectada, gratuitamente, percorra toda a parte do centro turístico sem perder a conexão, quando se distância de uma antena ele se aproxima de outra, e assim continua navegando.

E foi um sucesso. Mais de 15 mil pessoas navegaram com velocidade rápida e sem limitação no tráfego de dados.

Viva a modernidade em Campos do Jordão. Conecte-se: wifivip.